POL-W: W/RS/SG Einbruchschutz: Kriminalprävention der Polizei Wuppertal bietet ab sofort regelmäßige Beratungstermine an

Wuppertal (ots) - Am Samstagnachmittag (04.01.2025, 17:50 Uhr) erlitten zwei Fußgängerinnen bei einem Verkehrsunfall in Wuppertal-Wichlinghausen schwere Verletzungen. Ein 34-Jähriger fuhr mit seinem Audi S3 auf der Wichlinghauser Straße in Richtung Wichlinghauser Markt. An der Einmündung Oststraße, bog er ab, als zeitgleich zwei Fußgängerinnen (68 und 84) die Fahrbahn der Oststraße an einer Ampel überquerten. ...

