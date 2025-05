Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zweifelhafte Kunst

Erfurt (ots)

In den frühen Morgenstunden des 17.05.2025 beschmierten offensichtliche Anhänger des Erfurter Regionalliga-Fußballclubs mehrere Zäune in der Weimarischen Straße mit großflächigen Graffiti. Am Holzzaun eines Wohnhauses wurde ein riesiger, mehrfarbiger Schriftzug in den Abmessungen 21 Meter x 2 Meter aufgebracht. Weiterhin wurde ein Sichtschutzzaun einer Tankstelle mit einem Fußballgraffiti mit dem Maßen 7 Meter x 2 Meter beschädigt. Durch die Polizei wurden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Besonders ärgerlich ist, dass die Hauseigentümer im Rentenalter zum erstgenannten Fall erst vor wenigen Jahren den Zaun in mühevoller Eigenleistung, "jedes Wochenende, den ganzen Sommer lang" renoviert haben. Ein professionelles Entfernen der Lackfarbe und anschließende Renovierung des Zaunes wird die Geschädigten mindestens eine vierstellige Summe kosten. (MF)

