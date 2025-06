POL-NOM: Opfer gesucht

Northeim (ots) - Northeim, Kirchplatz, Montag, 23.06.2025, 14.15 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Montag gegen 14.15 Uhr beobachtete eine Zeugin in der Straße "Kirchplatz" in Northeim einen Diebstahl eines Pedelecs. Eine männliche Person zerschlug das Fahrradschloss an einem Anlehnbügel und fuhr anschließend mit dem blauen Fahrrad in unbekannte Richtung weg. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Es kam zu einem geschätzten Schaden von 3.000 Euro. Der Täter wurde wie folgt ...

