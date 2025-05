Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen

B41-Neunkirchen Westspange (ots)

Am Dienstag, den 13.05.2025 gegen 14:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen auf B 41, Höhe Westspange. Der Unfallgeschädigte fuhr mit seinem PKW an die Ampel im Einmündungsbereich Westspange/B41 aus Richtung Westspange heran und ordnete sich in der Linksabbiegerspur ein. Beim Erreichen der Grünphase führte er seinen Abbiegevorgang nach links ordnungsgemäß durch. Die Unfallverursacherin befuhr mit ihrem PKW (inkl. Beifahrerin und Kleinkind) die B41 aus Richtung BAB 8 kommend. Aufgrund Ablenkung (Blick auf das Mobilgerät der Beifahrerin) und Ortsunkundigkeit nahm sie den Einmündungsbereich sowie die rote Ampel nicht wahr. Der Unfallgeschädigte bemerkte die von links ungebremst heranfahrende Verursacherin, konnte eine Kollision durch Entgegenlenken nach rechts jedoch nicht mehr vermeiden. Hierdurch kam es zur Kollision zwischen der Fahrzeugfront der Verursacherin und der linken Fahrzeugseite des Geschädigten(insb. Bereich Fahrertür). Der PKW des Geschädigten überschlug sich infolgedessen und kam auf der linken Fahrzeugseite liegend in Unfallendstellung. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug noch eigenständig verlassen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden und waren nicht mehr fahrbereit. Alle Verkehrsunfallbeteiligten wurden durch das Unfallgeschehen leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

