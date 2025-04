Polizei Hagen

POL-HA: 82-jährige Frau übergibt PIN und Bankkarte an Betrüger

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Am Donnerstagnachmittag (24.04.2025) übergab eine 82-jährige Frau im Hochschulviertel nach einem betrügerischen Anruf ihre ec-Karte sowie die dazugehörige PIN an bislang unbekannte Betrüger. Gegen 15.30 Uhr erhielt die 82-Jährige einen Anruf von einem Mann, der sich als Mitarbeiter einer Bank ausgab. Er teilte der Hagenerin mit, dass es eine größere, unrechtmäßige Abbuchung von ihrem Konto gab. Er sagte weiter, dass er das Konto sperren werde und dafür die PIN der Seniorin benötigt. Kurz nachdem die Frau die Daten herausgegeben hatte, klingelte es an ihrer Wohnungstür. Ein weiterer unbekannter Mann stellte sich ihr vor und sagte ihr, dass er in einem weiteren Schritt nun auch die ec-Karte entgegennehmen müsse. Er nahm die Karte an sich und ging weg. Als die 82-Jährige im Anschluss eigenständig bei ihrer Bank anrief, erkannte sie, dass sie einer Betrugsmasche zum Opfer gefallen war. Die Täter hatten zu diesem Zeitpunkt bereits einen vierstelligen Geldbetrag von ihrem Konto abgebucht. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

