POL-HA: Unfallflucht in Wehringhausen - Frau fährt mit Auto über Rollstuhlrampe eines Krankentransportwagens

Hagen-Wehringhausen (ots)

Eine bislang unbekannte Autofahrerin fuhr am Mittwochnachmittag (23.04.2025) in Wehringhausen mit ihrem Opel über die ausgefahrene Rollstuhlrampe eines Krankentransportwagens und flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Gegen 18.00 Uhr wollte die Frau mit ihrem Auto in der Grünstraße rückwärts einparken und beschädigte dabei die Rampe des VW Caddy. Der Fahrer des Krankentransportwagens hatte den Unfall bemerkt und die Verursacherin angesprochen. Diese gab dann an, nichts bemerkt zu haben und fuhr in ein angrenzendes Parkhaus. Der Mann merkte sich das Kennzeichen der Unbekannten und alarmierte die Polizei. Die Beamten fanden den Opel in dem Parkhaus und konnten daran entsprechende Beschädigungen feststellen. Die Ermittlungen zur Autofahrerin dauern an. Auf sie kommt ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu. (sen)

