Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer spuckt in Fastfood-Restaurant auf den Boden und pöbelt Passanten an

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte nahmen am Mittwochnachmittag (23.04.2025) in der Innenstadt einen 38-jährigen Mann in Gewahrsam, der zuvor in einem Fastfood-Restaurant randaliert und Passanten angepöbelt hatte. Gegen 13.30 Uhr riefen Fußgänger die Beamten zur Straße Am Hauptbahnhof. Dort wurden sie sofort auf den 38-Jährigen aufmerksam, weil dieser in aggressiver Art und Weise auf Passanten zuging und diese anschrie. Als die Polizisten den Mann ansprachen und kontrollieren wollten, reagierte dieser unkooperativ. Während des laufenden Einsatzes kam ein Mitarbeiter eines nahegelegenen Fastfood-Restaurants auf die Beamten zu und sagte ihnen, dass der 38-Jährige in dem Restaurant auf den Boden gespuckt und gegen die Einrichtung geschlagen hat. Weil der offensichtlich alkoholisierte Randalierer einem Platzverweis nicht nachkam, legten die Polizisten ihm Handschellen an und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell