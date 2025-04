Polizei Hagen

POL-HA: 23-Jährige kündigt Straftaten an und kommt ins Gewahrsam

Hagen-Emst (ots)

Am Dienstagabend (22.04.2025) brachten Einsatzkräfte eine 23-Jährige aufgrund der Ankündigung von Straftaten ins Polizeigewahrsam. Um etwa 19.20 Uhr meldeten mehrere Personen, dass sie in der Cunostraße von einer betrunkenen Frau angepöbelt wurden. Die eingesetzten Beamten trafen dort eine 23 Jahre alte Frau an, die bereits polizeilich bekannt war. Sie kündigte an, Straftaten zu begehen, da sie ins Gefängnis wolle. Die Randaliererin machte einen stark alkoholisierten Eindruck auf die Beamten, die daraufhin einen Atemalkoholtest bei der Frau durchführten. Dieser wies einen Wert von etwa 2,6 Promille nach. Die Einsatzkräfte leiteten ein Verfahren gegen die 23-Jährige ein und brachten sie zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell