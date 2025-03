Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall nach Einkaufsbummel und einfach weitergefahren

Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel) (ots)

Unversehens gerät ein Pkw-Fahrer in ein Unfallgeschehen. Am Dienstag, 18. März 2025 gegen 10.45 Uhr fuhr der Fahrer eines schwarzen Pkw Audi auf der Festwiesenstraße an der Ausfahrt zum Parkplatz des dortigen Super-markts vorbei. Plötzlich bog ein anderer Pkw vom Parkplatz nach links in die Festwie-senstraße ein und stieß gegen das Fahrzeug des Bevorrechtigten. Das unfallverursa-chende Fahrzeug fuhr weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Erste Zeugen beschreiben das verursachende Fahrzeug als schwarzen Pkw, mög-licherweise der Marke Tesla. Vermutlich wurde das Fahrzeug von einer Dame, im Al-ten zwischen 60 und 70 Jahren gefahren. Die Polizei bittet um weitere Hinweise an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Tel.: 0631 - 369-14799 bzw. die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell