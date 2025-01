Polizei Dortmund

POL-DO: Auto landet im Buschwerk: 56-Jährige aus Holzwickede schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0095

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Wambeler Hellweg/Akazienstraße am heutigen Dienstagmorgen (28. Januar) gegen 9 Uhr ist eine 56-Jährige aus Holzwickede schwer verletzt worden. Es besteht keine Lebensgefahr.

Nach ersten Erkenntnissen war ein 31-Jähriger mit seinem Mercedes auf dem Wambeler Hellweg unterwegs. An der Ecke Akazienstraße fuhr der Mann aus bisher ungeklärter Ursache über eine Grünflächeninsel und kam in der Bepflanzung in der Akazienstraße zum Stehen. Die Frau war die Mitinsassin des Mannes und saß auf der Rückbank.

Ein Arzt entnahm dem 31-jährigen Mann aufgrund des Verdachts des Fahrens unter Alkohol- und/oder Betäubungsmitteleinfluss auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell