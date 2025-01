POL-DO: Nach versuchtem Tötungsdelikt auf dem Platz von Xi'An - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0083 Am Sonntagabend (26.01.) versuchte ein Mann einen Kiosk im Dortmunder Stadtteil Mitte auszurauben. Der Mann flüchtete ohne Beute, die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 21:30 Uhr hielt sich eine 52-jährige Dortmunderin im Verkaufsraum eines Kiosks an der Uhlandstraße auf. Plötzlich trat ein unbekannter Mann an das ...

