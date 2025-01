Polizei Dortmund

POL-DO: Kioskmitarbeiterin mit Schusswaffe bedroht - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Am Sonntagabend (26.01.) versuchte ein Mann einen Kiosk im Dortmunder Stadtteil Mitte auszurauben. Der Mann flüchtete ohne Beute, die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 21:30 Uhr hielt sich eine 52-jährige Dortmunderin im Verkaufsraum eines Kiosks an der Uhlandstraße auf. Plötzlich trat ein unbekannter Mann an das Verkaufsfenster, schob dieses auf und legte eine weiße Plastiktüte auf die Ladentheke. Anschließend forderte er die Herausgabe von Bargeld und bedrohte die Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe.

Die 52-Jährige gab an, dass sie kein Geld habe. Eine 48-jährige Dortmunderin, die sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Gehweg vor dem Kiosk befand, wurde auf die Situation aufmerksam und sprach den Tatverdächtigen an. Dieser flüchtete daraufhin ohne Beute mit einem Fahrrad in südliche Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Diensthund eingesetzt wurde, verlief ohne Ergebnis. Die 52-Jährige blieb körperlich unverletzt.

Der Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - Ca. 35 Jahre alt - 170 bis 175 cm groß - Kräftige Statur - Bekleidet mit einer schwarzen Jacke (vermutlich der Marke Wellensteyn), Kapuze über den Kopf gezogen - Schwarze Handschuhe, schwarze Sonnenbrille, durch ein dunkles Kleidungsstück bis zur Nase vermummt - Sprach gebrochenes Deutsch mit osteuropäischem Akzent

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zur Tat, dem Tatverdächtigen und seinem Fluchtweg machen? Hinweise nimmt die Kriminalwache unter 0231/132-7441 entgegen.

