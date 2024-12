Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf

Stadthagen (ots)

(Reh) Die Polizei Stadthagen sucht einen Zeugen, der am Mittwoch, den 27.03.2024, zwischen 14:00 und 15:00 Uhr die Tiefgarage am Hundemarkt in der Querstraße in Stadthagen besucht hat und sich demnach kurzzeitig an bzw. in der Tiefgarage aufgehalten hat.

Der Mann kam zum o.g. Zeitpunkt fußläufig auf eine Gruppe Jugendlicher zu, welche sich vor und anschließend in der Tiefgarage unterhielten. Unter den Jugendlichen befand sich auch eine weibliche Jugendliche. Der unbekannte Zeuge fragte die Jugendliche, ob sie Hilfe benötige. Als die weibliche Jugendliche diese Frage verneinte, ging der Zeuge weiter.

Der Zeuge wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05721/98220 mit der Polizei in Stadthagen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell