Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: RINTELN: Einbruch bei Dauercamper - Zeugen gesucht

Rinteln (ots)

(obo) In der Zeit von Donnerstagmittag bis Samstagmittag wurde auf dem Campingplatz "Am Doktorsee" der Wohnwagen eines Dauercampenden aufgebrochen. Durch das Vorzelt gelangten der oder die bisher unbekannten Täter/innen an ein Fenster, welches gewaltsam geöffnet wurde. Entwendet wurden ein Akkuschrauber-Set und ein Baustellenradio der Marke Makita, ein Flatscreen der Marke Blaupunkt und ein Laptop der Marke Acer. Im Zuge der Ermittlungen bittet Ihre Polizei Rinteln um Zeugenhinweise, die Sie vertrauensvoll an die Tel.-Nr. 0575196460 richten können.

