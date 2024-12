POL-STH: Verkehrsunfallflucht

Hagenburg (ots) - (ysi) Gegen 02:30 Uhr entzünden unbekannte Täter auf einem Sportplatz in der Mühlenstraße eine zuvor entwendete Papiermülltonne. Dieser brennt vollständig ab. Kurze Zeit später, gegen 02:40 Uhr entzünden unbekannte Täter eine Sitzbank oder ein Spielgerät auf dem Spielplatz in der Glück-Auf-Straße in Hagenburg. Der Gegenstand brennt bis zur Unkenntlichkeit ab. Zeugen werden gebeten sich im Polizeikommissariat Stadthagen (05721-9822-0) zu melden. ...

