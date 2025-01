Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Raub in Dortmund-Lücklemberg - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Am Samstagabend (25. Januar) ist eine Frau in ihrer Wohnung in Dortmund-Lücklemberg ausgeraubt worden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Gegen 21:30 Uhr ist die 68-jährige Dortmunderin mit dem Aufzug aus dem Keller ins Erdgeschoss gefahren und schloss dann die Tür zu ihrer Wohnung im Mehrfamilienhaus des Paul-Geisler-Wegs auf. Ohne Vorwarnung stieß ein hinter ihr stehender, unbekannter Mann die Frau in die Wohnung. Unter Vorhalt einer Waffe forderte er die Herausgabe von Schmuck und Bargeld.

Mit der Beute in fünfstelliger Höhe flüchtete der Unbekannte anschließend.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - Ca. 190 cm groß - Ca. 30 bis 35 Jahre alt - Hagere Statur - Bekleidet mit einer grauen Wollmütze, einem Schal, schwarzen Kapuzenpullover, dunklen Hose - Trug bei der Tatausführung lediglich Socken, dunkle Handschuhe (Wolle), FFP 2 Maske vor Mund und Nase - Sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent - Roch nach Zigarettenrauch - Tattoo von zwei Buchstaben "T" oder zwei Kreuzen an der rechten Halsseite

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Feststellungen gemacht oder die Tat beobachtet haben und Angaben zu dem unbekannten Tatverdächtigen machen können. Hinweise melden Sie bitte der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter Tel. 0231/132-7441.

