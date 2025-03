Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrzeug touchiert und einfach abgehauen

Glan-Münchweiler (Kreis Kusel) (ots)

Ein Ärgernis muss ein Pkw-Fahrer nach einem kurzen Einkaufsbummel hinnehmen. Am Montag, 17. März 2025 stellte ein Pkw-Fahrer seinen silber-grauen Opel Corsa auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bahnhofstraße ab. Er hielt sich lediglich in der kurzen Zeitspanne von etwa 14:35 bis 14:50 Uhr im Geschäft auf, weshalb der Schaden während dieser Zeit verursacht worden sein dürfte. Vermutlich stieß ein an-deres Kraftfahrzeug beim Aus- oder Einparken gegen das stehende Fahrzeug. Im Bereich der Anstoßstelle wurde deutlicher blauer Lackabrieb festgestellt. Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wende sich bitte an die Polizeiin-spektion Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

