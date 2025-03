POL-PDKL: Völlig verantwortungslos über die A 62 gerast

Bruchmühlbach-Miesau (ots) - Am Sonntagmittag hat die Polizei in der Bahnhofstraße eine Verkehrskontrolle durchgeführt. In der Zeit von 13.30 bis 14.30 Uhr hielten die Einsatzkräfte mehrere Fahrzeuge an, um die Wagen samt Fahrer zu überprüfen. Drei der kontrollierten Fahrer hatten Drogen konsumiert, einer stand zudem unter Alkoholeinfluss. Den Anfang machte ein 52-jähriger aus dem benachbarten Saarland. Bei dem ...

mehr