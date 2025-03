POL-PDKL: Ohne Führerschein unter Drogeneinfluss unterwegs

Ramstein-Miesenbach (ots) - Polizeibeamte kontrollierten am frühen Samstagabend einen E-Scooter-Fahrer in der August-Süßdorf-Straße. Den Ordnungshütern fiel auf, dass der 45-Jährige aus dem Stadtgebiet unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogentest reagierte positiv auf die Stoffgruppen Amphetamin und Cannabis. Da der Mann scheinbar kein Interesse an der weiteren Kontrolle hatte, versuchte er fußläufig zu flüchten. Dieser Versuch scheiterte jedoch ...

mehr