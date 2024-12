Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Moordorf - Versuchter Einbruch

Am Wochenende haben Unbekannte in Südbrookmerland versucht, in ein Geschäft einzubrechen. Die Täter machten sich in der Marktstraße zwischen Samstagabend und Montagmorgen an der Eingangstür eines Textil-Discounters zu schaffen. Betreten wurde das Geschäft nach ersten Erkenntnissen nicht, es entstand lediglich Sachschaden an der Tür. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallzeugen gesucht

Im Moorweg in Südbrookmerland hat sich am Sonntag eine Unfallflucht ereignet. Gegen 17.20 Uhr überfuhr ein bislang unbekannter Autofahrer mit einem dunklen VW und Auricher Städtekennung im Einmündungsbereich Am Abelitzkanal ein Straßennamenschild und durchfuhr eine Weide. Es entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher flüchtete unerlaubt von der Örtlichkeit. An der Unfallstelle soll zu diesem Zeitpunkt noch ein weiterer VW-Fahrer gehalten haben. Dieser Autofahrer sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

Großefehn - Unfallverursacher geflüchtet

In Großefehn ist am Montag ein Unfallverursacher geflüchtet. Ein unbekannter Hyundai-Fahrer war gegen 13.30 Uhr auf der Norderwieke Nord in Richtung Spetzer Straße unterwegs und überholte trotz Gegenverkehr einen Jungen auf einem Fahrrad. Der Autofahrer fuhr so nah an dem Elfjährigen vorbei, dass sein Außenspiegel den Arm des Jungen touchierte und einklappte. Der Mann im Auto soll den Jungen anschließend ausgebremst und beschimpft haben. Zudem forderte ihn auf, den Außenspiegel wieder auszuklappen. Der Autofahrer flüchtete dann vom Unfallort. Er wird beschrieben als älterer Mann mit grauen Haaren. Er soll einen dunkelgrauen Hyundai Kleinwagen gefahren haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Norden - Von Fahrbahn abgekommen

Ein Autofahrer ist am Montagmorgen in Norden von der Fahrbahn abgekommen. Der 18-Jährige fuhr gegen 6.55 Uhr auf der Straße Südring in Richtung Gewerbegebiet und verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen BMW. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden am Auto und an der Berme.

Großefehn - Vorfahrt missachtet

Zwei Autofahrerinnen sind am Montag bei einem Unfall in Großefehn verletzt worden. Gegen 8.50 Uhr fuhr eine 76 Jahre alte Frau mit einem VW auf der Leerer Landstraße und missachtete an der Einmündung zur Schrahörnstraße die Vorfahrt einer 26-jährigen VW-Fahrerin. Es kam zum Unfall. Beide Frauen wurden leicht verletzt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Großheide - Keine Fahrerlaubnis

Einen Autofahrer hat die Polizei am Montagabend in Großheide angehalten und kontrolliert. Der 41-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. An dem genutzten Auto waren zudem falsche Kennzeichen angebracht. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sowie die Kennzeichen sicher. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Norden - Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in Norden kam es am Montag zwischen 15.30 Uhr und 15.45 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte vor einem Kaufhaus in der Gewerbestraße einen grauen Mercedes GLA und verursachte eine Delle in der Fahrertür. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

