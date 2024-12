POL-AUR: Esens - Vermisste Person angetroffen

Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen Stedesdorf - Nach Unfall geflüchtet In Stedesdorf ist nach einem Unfall am Sonntag ein Autofahrer geflüchtet. Der derzeit unbekannte Unfallverursacher stieß in der Straße Up de Esch gegen einen weißen Renault Master. Nach dem Zusammenstoß fehlte der rechte Außenspiegel des Transporters. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Unbekannte. Der ...

mehr