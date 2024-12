Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Rechtsupweg - Unfallflucht

Landkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Rechtsupweg - Unfallflucht

Am Sonntag hat ein unbekannter Autofahrer in Rechtsupweg eine Unfallflucht begangen. Der Unbekannte fuhr gegen 15.50 Uhr auf der Leezdorfer Straße aus Rechtsupweg kommend. An der Einmündung zur Kiefernstraße geriet der Fahrer mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn. Der Fahrer eines entgegenkommenden Autos musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, und stieß dabei gegen einen Bordstein. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen. Er soll ein weißes Auto gefahren haben. Die Polizei Norden nimmt Hinweise unter 04931 9210 entgegen.

