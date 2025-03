Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ein Ergebnis, welches nachdenklich macht ....

Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Am Sonntagmittag hat die Polizei in der Bahnhofstraße eine Verkehrskontrolle durchgeführt. In der Zeit von 13.30 bis 14.30 Uhr hielten die Einsatzkräfte mehrere Fahrzeuge an, um die Wagen samt Fahrer zu überprüfen. Drei der kontrollierten Fahrer hatten Drogen konsumiert, einer stand zudem unter Alkoholeinfluss. Den Anfang machte ein 52-jähriger aus dem benachbarten Saarland. Bei dem Mercedes-Benz Fahrer konnten Hinweise auf Betäubungsmittel und Alkoholkonsum erlangt werden. Ein Drogentest reagierte positiv auf Cannabis, das Alkoholtestgerät wurde mit 0,63 Promille beatmet. Weiter ging es mit einem 29-jährigen Audi-Fahrer aus dem Kreis Kusel. Auch bei diesem Mann wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Zu guter Letzt geriet ein 49-jähriger Toyota Fahrer ins Visier der Kontrollkräfte. Auch bei dem Mann aus dem Kuseler Landkreis waren Auffälligkeiten festzustellen. Zudem räumte er den Konsum von Cannabis ein. Allen dreien wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen, um Aufschluss über den Alkohol-und Drogenkonsum zu gewinnen. Entsprechende Verfahren wegen des Verdachts einer sogenannten Trunkenheitsfahrt wurden eingeleitet. |pilan

