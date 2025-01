Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher gehen leer aus - Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brach eine bislang unbekannte Täterschaft in einen Baumarkt in der Dührener Straße ein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand zerschlug sie um kurz nach Mitternacht eine Scheibe am Eingang, um sich Zutritt zu verschaffen. Anschließend brach sie eine Geldkassette an einer Selbstbedienungskasse auf. Jedoch war diese leer, sodass die Täterschaft ohne Beute blieb. Bei dem Einbruch entstand ein erheblicher Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Sinsheim ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261 /690-0 zu melden.

