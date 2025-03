POL-S: Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Montag (10.03.2025) im Bereich der Kantstraße und Forststraße mehrere Autos und Briekästen beschmiert. Die Unbekannten brachten in der Kantstraße zwischen 23.00 Uhr und 06.30 Uhr an zwei Autos und mehreren Briefkästen eine rot-violette Farbe an. Auch in der Forststraße beschmierten sie mehrere Fahrzeuge. ...

