Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 51-Jähriger ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Montagabend (10.03.2025) einen 51-jährigen Mann im Bereich der Lautenschlagerstraße ausgeraubt. Der Unbekannte näherte sich gegen 18.45 Uhr dem 51-Jährigen, als dieser gerade zwei Fünf-Euro-Scheine neben sich auf einer Mauer abgelegt hatte. Der Mann nutze die Gelegenheit, stahl das Geld und flüchtete in die S-Bahn der Linie S6. Der 51-Jährige verfolgte den Dieb und forderte ihn in der S-Bahn auf, ihm sein Geld zurückzugeben. Daraufhin schlug der Unbekannte ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. An der Haltstelle Nordbahnhof stieg der Mann aus und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Täter war zirka 175 Zentimeter groß und hatte eine Glatze. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer dunklen Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell