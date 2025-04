Polizei Hagen

POL-HA: Polizeibeamte beobachten gefährliche Körperverletzung in der Innenstadt

Hagen-Mitte (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (23.04.2025) wurden Polizeibeamte bei einer Streifenfahrt in der Innenstadt auf zwei Männer aufmerksam, die aufeinander einschlugen. Die beiden 34- und 26-jährigen Männer stritten sich gegen 03.50 Uhr mittig auf der Körnerstraße. Dabei hielt einer von ihnen eine Eisenstange in der Hand und der andere Beteiligte warf beim Erblicken des Streifenwagens eine Schere auf den Grünstreifen. Die alkoholisierten Männer waren jeweils leicht im Gesicht verletzt. Alkoholtests zeigten bei dem 34-Jährigen einen Wert von 1,5 Promille und bei dem 26-Jährigen 1,68 Promille an. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an. Die Beamten brachten beide Männer zum Polizeigewahrsam und leiteten ein Strafverfahren wegen der wechselseitigen gefährlichen Körperverletzung ein. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell