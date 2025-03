Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Saalfeld (ots)

Am Montag, dem 17.03.2025, gegen 01.00 Uhr kontrollierten Beamte der Saalfelder Polizei in der Pestalozzistraße in Saalfeld einen Mercedes-Fahrer. Bei der Kontrolle, gab der 50-jährige Fahrer an, dass er vor fünf oder sechs Stunden Betäubungsmittel konsumierte. Ein durchgeführter Drogentest bestätigte diese Aussage. Dieser reagierte positiv auf Cannabis. Zudem stellte sich bei der Überprüfung seines polnischen Führerscheins heraus, dass dieser in Deutschland nicht gültig ist. Somit fuhr der 50-jährige, deutsche nicht nur unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, sondern auch ohne eine gültige Fahrerlaubnis. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

