Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: E-Scooter-Fahrer fährt unter dem Einfluss von Alkohol und mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen

Saalfeld (ots)

Am Freitag, den 14.03.2025, gegen 21:35 Uhr, sollte in der Geraer Straße in Gorndorf ein E-Scooter-Fahrer von Polizeibeamten einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, nachdem dieser Schlangenlinien gefahren ist und seine Fahrspur nicht halten konnte. Als der E-Scooter-Fahrer die Beamten wahrgenommen hatte, versuchte dieser zu flüchten. Diese Flucht konnte nach kurzer Zeit durch die Polizeibeamten unterbunden und der Fahrer fixiert werden. Ein mit dem Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,31 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Weiterhin stellte sich heraus, dass an dem E-Scooter ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2024 angebracht war. Gegen den Fahrer des E-Scooters wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

