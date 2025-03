LPI-SLF: LKW beschädigt Gartenzaun und entfernt sich unerlaubt vom Unfallort

Pößneck (ots) - Am Samstag, den 15.03.25 gegen 19:40 Uhr meldeten Anwohner in Pößneck einen circa 10 Meter hohen brennenden Laubbaum auf dem Spielplatz in der Hohen Straße. Spaziergänger haben bereits gegen 18:40 Uhr Rauch am Baum gesehen und konnten in unmittelbarer Nähe zum Baum drei Kinder (2 Jungs, 1 Mädchen), welche mit Rollern davon fuhren, feststellen. Wer kann nähere Angaben zu den Kindern machen? Bei ...

