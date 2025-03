LPI-SLF: Laubbaum durch Feuerwerkskörper in Brand gesetzt

Sonneberg (ots) - Am 14.03.2025 in der Zeit von 12:30 Uhr bis 18:20 Uhr ereignete sich in der Schleicherstraße in Sonneberg eine Unfallflucht. Hierbei wurden zwei am Straßenrand geparkte Pkw auf Höhe der Hausnummer 25 beschädigt und es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Der genaue Unfallhergang konnte bisher nicht ermittelt werden. Wer Angaben zum Verursacher machen kann, wird gebeten, sich bei der ...

