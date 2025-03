Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfälle mit Personenschaden

Sonneberg (ots)

Am Samstag ereigneten sich in Sonneberg mehrere Verkehrsunfälle. Gegen 11:00 Uhr fuhr eine 34-jährige Frau mit ihrem Fahrzeug an der "Scharfen Ecke" einer 35-Jährigen auf, die verkehrsbedingt an der Kreuzung halten musste. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt, die Verursacherin verletzte sich leicht und wurde zur Versorgung ins Krankenhaus verbracht.

Nur kurze Zeit später lief ein 37-Jähriger ohne Beachtung des Fahrzeugverkehrs in der Dammstraße über die Straße und wurde durch den PKW einer 48-jährigen Frau erfasst. Der Mann schlug dabei mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe des Fahrzeuges auf und wurde dadurch leicht verletzt. Auch er musste zur Behandlung ins Sonneberger Krankenhaus verbracht werden.

