Hauptzollamt Dresden

HZA-DD: Rauschgift in Fahrzeugbatterie versteckt und entdeckt

Zoll stellt Drogen und Dopingmittel bei Kontrolle sicher

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Dresden (ots)

Bei der Kontrolle eines polnischen Transporters auf der Autobahn 4 am Rastplatz Dresdner Tor stellte der Zoll in den Abendstunden des 13. Januar 2025 fast 700 Gramm Betäubungsmittel und 52 Ampullen mit insgesamt 520 Millilitern Dopingmittel sicher.

Die beiden polnischen Insassen des Fahrzeugs gaben an, auf dem Weg in die Schweiz zu sein, um dort zu arbeiten. Die Frage, ob diese verbotene Waren dabei hätten, verneinten die beiden. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich allerdings heraus, dass dem nicht so war. Im Motorraum fanden die Zöllnerinnen und Zöllner hinter einer Abdeckung der Fahrzeugbatterie eine Tüte mit einer kristallinen Substanz. Das anschließende Wiegen ergab eine Menge von 470 Gramm. "Bei der Überprüfung des Laderaums entdeckten die Beamtinnen und Beamten weitere versteckte Tüten in einem Ablagefach.", sagte Philipp Mitteldorf, Pressesprecher vom Hauptzollamt Dresden. In einer der Tüten fanden die Kolleginnen und Kollegen 210 Gramm einer weißgelblichen Paste. Der anschließende Drogenwischtest zeigte ein positives Ergebnis auf Amphetamine an. In der anderen Tüte befanden sich insgesamt 52 Ampullen mit je zehn Millilitern Dopingmittel.

In Summe konnten fast 700 Gramm Betäubungsmittel und 52 Ampullen Dopingmittel sichergestellt werden. Gegen die beiden Insassen im Alter von 51 und 36 Jahren wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des Verbringens von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge eingeleitet.

Original-Content von: Hauptzollamt Dresden, übermittelt durch news aktuell