Hauptzollamt Dresden

HZA-DD: Zoll erwischt alten Bekannten beim Zigarettenschmuggel

Dresden

In den Abendstunden des 4. Januar 2025 kontrollierten Zöllnerinnen und Zöllner in Löbau einen Kleintransporter mit polnischem Kennzeichen, der auf der Bundesstraße 6 unterwegs war.

Im Rahmen der Kontrolle händigte der 52-jährige Fahrer den Beamten seine Ausweisdokumente aus. Bei der weiteren Abfrage durch die Zollbeamten stellte sich heraus, dass der polnische Fahrer beim Hauptzollamt Dresden über 11.000,00 Euro Tabaksteuerschulden hat. Diese stammen aus einer Kontrolle im Februar 2024, bei der der Fahrer versucht hatte, über 60.000 Zigaretten illegal nach Deutschland zu schmuggeln.

Aus diesem Grund entschieden sich die Beamten dazu, den Kleintransporter sorgfältig zu kontrollieren. Mit Erfolg! In den Hohlräumen des Laderaums entdeckten die Zöllnerinnen und Zöllner zahlreiche Zigaretten mit polnischer Steuerbanderole. Diese wurden zum Beispiel in den Seitenverkleidungen des Fahrzeugs sowie in einem extra gebauten Hohlraum hinter einem Werkzeugregal versteckt. Hierbei handelte es sich um dieselben Verstecke wie bei der Kontrolle im vergangenen Jahr. Nachdem die gesamten Zigaretten aus dem Fahrzeug entfernt worden, kamen insgesamt 103.548 Zigaretten zusammen.

Durch die Sicherstellung der Zigaretten konnte ein Steuerschaden von über 20.000,00 Euro verhindert werden. Gegen den Fahrer wurde noch vor Ort ein weiteres Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung eingeleitet.

Die Steuerschulden des Fahrers belaufen sich nun auf über 30.000,00 Euro beim Hauptzollamt Dresden.

Original-Content von: Hauptzollamt Dresden, übermittelt durch news aktuell