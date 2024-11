LPI-J: Pflichtwidrig Unfallort verlassen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Golmsdorf: Bereits am Freitag gegen 12:00 Uhr ereignete sich in der Ortschaft Golmsdorf ein Verkehrsdelikt. Ein bislang unbekannter Lkw kollidierte beim Rangieren mit einer Hauswand in der Untergasse. Anschließend kam der Fahrer seinen Pflichten nicht nach und flüchtete in unbekannte Richtung. Zeugen konnten das Kennzeichen des Fahrzeugs erkennen. Die polizeilichen Ermittlungen beim Halter ...

mehr