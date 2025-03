Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol

Ziegenrück (ots)

Am 16.03.2025 gegen 18:20 befuhr ein 50-jähriger Fahrer eines weißen Dodge die Ortslage Ziegenrück und in der weiteren Folge die L1103 von Ziegenrück in Ri. Eßbach. Aufgrud von überhöhter Geschwindigkeit kam der Fahrer des Dodge in einer scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stehen. Der 50-jährige Beifahrer wurde hierbei leicht verletzt. Am Dodge entstand ein Schaden von ca. 5000,- EUR. Während der Unfallaufnahme wurde beim Fahrer ein Alkoholwert von 1,06 Pr. gemessen. Aus diesem Grund wurde der Führerschein beschlagnahmt und eine Blutentnahme angeordnet. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde bekannt, dass der Fahrer des Dodge bereits zuvor in der Ortslage Ziegenrück extrem auffällig sein Kfz führte. Zeugen bzw. Geschädigte melden sich bitte tel. bei der PI Saale-Orla unter der Tel.-Nr.: 03663-4310 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

