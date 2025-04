Polizei Hagen

POL-HA: Karfreitag in Hagen: Verkehrsdienst zieht Bilanz - Keine Tuningszene, aber mehrere Strafanzeigen

Hagen (ots)

Der sogenannte "Car-Freitag", der bundesweit in der Tuningszene als Treffpunkt gilt, ist in Hagen auch in diesem Jahr ruhig verlaufen. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrsdienstes konnten keine auffälligen getunten Fahrzeuge feststellen.

Trotzdem blieb der Feiertag aus polizeilicher Sicht nicht ereignislos: Am Emilienplatz kontrollierten Einsatzkräfte einen 38-jährigen Mann, gegen den in der Folge eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen die Abgabenordnung erstattet wurde. In der Frankfurter Straße wurde ein 20-jähriger Fahranfänger angehalten. Die Kontrolle ergab, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und zudem ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs war - auch hier wurde eine Strafanzeige vorgelegt. Am Märkischen Ring verlief ein Drogentest bei einem 21-Jährigen ebenfalls positiv. Ein weiterer Fahrer, 24 Jahre alt, war ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Zudem fielen zwei Verkehrsteilnehmer durch erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen in der Eckeseyer Straße auf. Ein 22-Jähriger überschritt das Tempolimit von 50 km/h deutlich und wurde mit 76 km/h gemessen. Ein 20-jähriger Wetteraner, ebenfalls in der Probezeit, passierte die Kontrollstelle der Polizei mit 104 km/h. Auch in diesen Fällen leitete die Polizei entsprechende Verfahren ein.

Unabhängig vom sogenannten "Car-Freitag" führt die Polizei Hagen weiterhin regelmäßig Verkehrskontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit durch. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell