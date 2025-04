Polizei Hagen

POL-HA: Mann mit Messer in Eckesey verletzt - Hagener Mordkommission eingesetzt

Hagen-Eckesey (ots)

Am Donnerstag (18.04.2025) kam es zu einem folgenschweren Vorfall in der Eckeseyer Straße. Ein 42- und ein 20-Jähriger gerieten gegen 00:15 Uhr dort in einem Mehrfamilienhaus in einen zunächst verbalen Streit im Hausflur. Die Beteiligten stehen in einem verwandtschaftlichen Verhältnis zueinander. Die Situation eskalierte wenig später. Der 20-Jährige stach mit einem Messer auf seinen Kontrahenten ein. Der 42-Jährige fuhr kurz darauf eigenständig schwer verletzt in ein Hagener Krankenhaus. Er befindet sich nach einer Operation nicht mehr in Lebensgefahr. Der 20-Jährige wurde noch in der Nacht festgenommen. Die Hagener Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission der Hagener Kripo haben nun die Ermittlungen aufgenommen. (hir)

