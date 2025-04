Polizei Hagen

POL-HA: 36-Jähriger randaliert und wird in Gewahrsam genommen

Hagen-Mitte (ots)

Ein 36 Jahre alter Randalierer löste am Sonntagabend (20.04.2025) einen Polizeieinsatz aus. Die Einsatzkräfte wurden gegen 22.45 Uhr zum Graf-von-Galen-Ring gerufen, wo sich ein Mann unberechtigterweise Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus verschafft hatte. Die Beamten trafen den augenscheinlich stark alkoholisierten Randalierer im Hausflur an, wo er laut herumschrie und sich gegenüber den Beamten aggressiv zeigte. Den Aufforderungen, sich zu beruhigen, kam er nicht nach. Zur Verhinderung weiterer Straftaten brachten sie den Mann in das Polizeigewahrsam. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit etwa 1 Promille positiv. Der Mann verblieb bis zu seiner Ausnüchterung in Gewahrsam. (rst)

