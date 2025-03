Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall ohne erforderliche Fahrerlaubnis verursacht 28.03.2025

Römerberg (ots)

Durch einen Verkehrsunfall wurde am Freitagmittag ein 34-Jähriger aus Germersheim überführt. Er war mit seinem Transporter samt Anhänger auf der B9 in Richtung Schwegenheim unterwegs. Als er zum Überholen auf die linke Spur wechselte, übersah er einen bereits dort befindlichen PKW, wodurch es zur Kollision kam. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 9000 Euro, der PKW musste abgeschleppt werden. Die im PKW befindliche 36-jährige Beifahrerin verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme durch eine Polizeistreife wurde festgestellt, dass der 34-jährige Germersheimer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das Fahrzeuggespann ist. Es wurden Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell