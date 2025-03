POL-PDLU: Suche nach Geschädigtem!

Waldsee (ots) - Am vergangenen Donnerstag, in der Zeit zwischen 01:30 Uhr bis 10:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Kneipe in der Akazienstraße. Die Täter entwendeten hierbei einen Laptop. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen ...

