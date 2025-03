Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit unklarem Verlauf 28.03.2025

Speyer (ots)

Am Freitagmittag, gegen 14:15 Uhr, kam es auf der B39 zwischen Speyer-Vogelgesang und Speyer-Zentrum zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Dabei befuhren ein 79-jähriger aus Mannheim und ein 40-jähriger aus Speyer mit ihren Fahrzeugen die B39 in entgegengesetzter Richtung, wobei es zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel kam. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Der genaue Ablauf des Verkehrsunfalles ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Aufgrund der Tageszeit ist davon auszugehen, dass den Verkehrsunfall weitere Personen beobachtet haben könnten. Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben, bittet die Polizei Speyer, sich telefonisch (06232-1370) oder per Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) zu melden.

