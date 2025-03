POL-GM: Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Radevormwald (ots) - Bei einem Unfall in einem Kreisverkehr an der B229/B483 am Mittwoch (19. März) wurde ein 43-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Der 43-Jährige aus Bochum fuhr gegen 12:15 Uhr von der B483 kommend in den Kreisverkehr. Zeitgleich beabsichtigt ein 64-jähriger Autofahrer aus Krefeld, von der B229 kommend, in den Kreisverkehr zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem ...

mehr