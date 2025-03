Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Entführter Kater "Loki" ist wieder zu Hause

Köln / Marienheide (ots)

Ein seit November 2024 in Köln vermisster Kater ist seit Dienstag (18. März) wieder bei seinem überglücklichen "Herrchen". Der 63-jährige Kölner hatte am 16. Februar bei der Kölner Polizei Anzeige erstattet, nachdem die Suche mit Plakaten bis dahin erfolglos war. Ein im Halsband des Tieres eingenähter Airtag wurde von dem Besitzer geortet und lose im Gebüsch in der Nähe der Autobahnauffahrt Köln-Poll gefunden. Von dem geliebten Kater fehlte indes jede Spur. Da das Tier darüber hinaus bei der Organisation "Tasso" registriert und ein Microchip implantiert war, gingen darüber Hinweise auf den möglichen Aufenthaltsort des Katers in Marienheide ein. Dort wurde berichtet, dass seit Ende letzten Jahres immer wieder Katzenbilder auf einem Social Media Profil der Plattform "TikTok" auftauchten, die dem vermissten "Loki" sehr ähnelten. Über das Profil führt die Spur zu einer 25-jährigen Marienheiderin. Ermittlungen ergaben, dass die 25-Jährige den "Freigänger" Loki in Köln mitgenommen und den Airtag weggeworfen hatte. Am Dienstag (18. März) konnte der Kater durch die Oberbergische Kriminalpolizei sichergestellt und dem überglücklichen rechtmäßigen "Dosenöffner" zurückgegeben werden. Die 25-jährige "Entführerin" erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahl.

