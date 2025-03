Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 26-Jähriger flüchtet vor Polizei

Gummersbach; Bergneustadt (ots)

Durch Flucht versuchte sich ein 26-jähriger Autofahrer aus Bergneustadt am Dienstag (18. März) einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Polizisten beabsichtigten gegen 23 Uhr, den 26-jährigen Opel-Fahrer auf der Kölner Straße auf Höhe der Einmündung zur Bernberger Straße zu kontrollieren. Sie schalteten das Stopp-Zeichen ein und gaben entsprechende Anhaltesignale. Der 26-Jährige setzte seine Fahrt in Richtung Bergneustadt fort und entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit. Auf seiner Flucht überholte er einen vor ihm fahrenden Verkehrsteilnehmer, sodass ein entgegenkommender Autofahrer stark abbremsen musste. An der Kreuzung Kölner Straße/Kloster Straße in Derschlag missachtete er eine rote Ampel. Die Verfolgungsfahrt setzte sich über die Straße "In der Fuhr" und im weiteren Verlauf über die Stadionstraße, Industriestraße und "Im Stadtgraben" in Bergneustadt fort. Beim Vorhaben, von der Wilhelmstraße auf die Kölner Straße abzubiegen, stieß der 26-Jährige mit dem Mercedes eines 24-jährigen Bergneustädters zusammen. Dabei entstand ein Sachschaden. Anschließend setzte der 26-Jährige seine Flucht zu Fuß in Richtung Stadionstraße fort. Polizeibeamte holten den 26-Jährigen ein. Er wehrte sich durch Sperren und Treten heftig gegen die polizeilichen Maßnahmen und leistete Widerstand. Da sich bei dem 26-Jährigen Hinweise auf Cannabiskonsum ergaben, musste er auf der Wache eine Blutprobe abgeben. Zudem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das Auto wurde sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell