Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kinder werfen Flasche von Parkdeck

Gummersbach (ots)

Nur durch Zufall wurde am Montagnachmittag (17. März) durch den Wurf einer gefüllten Glasflasche von einem Parkdeck eines Einkaufszentrums in der Steinmüllerallee niemand verletzt. Gegen 16:18 Uhr war die Flasche auf dem Erdboden zersprungen. In unmittelbarer Nähe traf die Polizei drei 13-jährige Tatverdächtige aus Gummersbach, Engelskirchen und Reichshof an, die zugaben, die Flasche über die Brüstung des Parkdecks geworfen zu haben. Die Minderjährigen wurden im Anschluss in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben.

