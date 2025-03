Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leichtverletzt

Engelskirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (17. März) erlitt ein Motorradfahrer aus Overath leichte Verletzungen. Der 18-Jährige war gegen 17:30 Uhr mit seiner Honda auf der L 299 von Engelskirchen in Richtung Lindlar unterwegs. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab, stürzte und kollidierte mit der Verankerung einer Leitplanke. Er musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell