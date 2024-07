Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Zu viel getrunken

Nicht mehr fahrtauglich war ein Autofahrer am Dienstag in Laupheim.

Ulm (ots)

Die Polizei fahndete nach dem Mercedes in den späten Nachtstunden und stoppte das Auto in der Straße Herrenmahd. Ein Zeuge meldete gegen 3.30 Uhr, dass der Fahrer wohl betrunken war. Bei der Kontrolle roch der 21-Jährige Fahrer deutlich nach Alkohol. Ein Alkomattest ergab ein Ergebnis von etwa 3,4 Promille. Weiterfahren durfte der Mann nicht mehr. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und er musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Die soll nun den genauen Wert bestimmen.

+++++++ 1442029(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell