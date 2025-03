Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer bei Unfall im Kreisverkehr schwer verletzt

Radevormwald (ots)

Bei einem Unfall in einem Kreisverkehr an der B229/B483 am Mittwoch (19. März) wurde ein 43-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Der 43-Jährige aus Bochum fuhr gegen 12:15 Uhr von der B483 kommend in den Kreisverkehr. Zeitgleich beabsichtigt ein 64-jähriger Autofahrer aus Krefeld, von der B229 kommend, in den Kreisverkehr zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Motorradfahrer. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

