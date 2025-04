Polizei Hagen

POL-HA: Mehrere Autos zerkratzt - die Polizei bittet um Hinweise

Hagen-Wehringhausen (ots)

Nachdem ein bislang unbekannter Täter zwischen Samstag (19.04.2025) und Sonntag (20.04.2025) mehrere Autos in Wehringhausen zerkratzt hatte, bittet die Polizei um Hinweise, die die Ermittlungen unterstützen könnten. Am Sonntagnachmittag wurde die Polizei zur Eugen-Richter-Straße gerufen, wo die Einsatzkräfte zwölf beschädigte Autos feststellten, die im Bereich der Hausnummer 41 in Fahrtrichtung Innenstadt am Straßenrand geparkt waren. Diese wiesen an der rechten Fahrzeugseite tiefe Kratzer auf. Nach ersten Ermittlungen kann der Tatzeitraum zwischen Samstag gegen 17 Uhr und Sonntag gegen 15.30 Uhr eingegrenzt werden. Bislang liegen der Polizei keine Hinweise auf einen Verursacher vor.

Wer hat verdächtige Beobachtungen in dem genannten Bereich gemacht oder kann sonstige Hinweise geben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt die Polizei jederzeit telefonisch unter der Rufnummer 02331 986-2066 entgegen. (rst)

